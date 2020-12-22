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Скандальная Белорусская АЭС получила разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока

Киев • УНН

 • 10025 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Белорусской АЭС выдано разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Об этом сообщает Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзор) во вторник на своем сайте, пишет УНН.

Скандальная Белорусская АЭС получила разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока

“Коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь принято решение о внесении изменений в лицензию ГП „Белорусская АЭС“ на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 1”, — сказано в сообщении.

Как отметили, в Госатомнадзоре, данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с действующим законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, “обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность”.

Строительство АЭС ведется по типовому российскому проекту нового поколения “три плюс” АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает “Атомстройэкспорт” (входит в Росатом). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. 21 декабря Минэнерго Беларуси сообщило о завершении этапа энергетического пуска. После проведенных испытаний турбогенератор первого энергоблока снова подключен к энергосистеме с последующим набором мощности до 500 МВт.

На этапе опытно-промышленной эксплуатации предусмотрено последовательное освоение мощности реакторной установки (75 — 90 — 100 % от номинальной) также с проведением необходимых испытаний, после которых будет проведено комплексное опробование энергоблока в течение 15 суток на номинальной мощности. По его завершению первый энергоблок БелАЭС будет принят приемочной комиссией в эксплуатацию. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.

Отметим, что Белорусская АЭС вызвала ухудшение отношений Минска с соседними государствами, особенно с Литвой. 3 ноября этого, когда первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) был включен в объединенную энергосистему страны — Литва, реагируя на это, прекратила пропуск электроэнергии из соседней страны.

Литва утверждает, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.

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