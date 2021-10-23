Скандал на концерті “Ляпис Трубецкой” у Полтаві: поліція допитала Сергія Михалка

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“Слідчі дії (допит - ред.) провели наступного ж дня після інциденту”, - повідомили у поліції.

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Зокрема, постраждалий полтавець категорично відмовився від написання заяви та подальшого розслідування інциденту. Проте слідчий поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вніс відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

20 жовтня соліст музичного гурту "Ляпис Трубецкой" Сергій Міхалок під час концерту в Полтаві побив одного зі своїх глядачів прямо на сцені.

Інцидент стався у полтавському у палаці дозвілля “Листопад”. У соцмережах з’явилося відео, де глядач із гітарою піднявся на сцену та хотів щось виконати, але артист, використовуючи нецензурну лексику, вимагав у нього квиток, а потім вдарив головою в ніс. Свій вчинок музикант пояснив необхідністю стежити за порядком.