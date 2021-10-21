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Соліст групи “Ляпис Трубецкой” Михалок побив глядача на концерті у Полтаві. У поліції відреагували

Київ • УНН

 • 49445 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Соліст музичного гурту "Ляпис Трубецкой" Сергій Міхалок під час концерту в Полтаві побив одного зі своїх глядачів прямо на сцені. Відео з інциденту розлетілося по соцмережах, передає УНН.

Соліст групи “Ляпис Трубецкой” Михалок побив глядача на концерті у Полтаві. У поліції відреагували

Деталі

Інцидент стався 20 жовтня у полтавському у палаці дозвілля “Листопад”. На оприлюдненому відео глядач із гітарою піднявся на сцену та хотів щось виконати, але артист, використовуючи нецензурну лексику, вимагав у нього квиток, а потім вдарив головою в ніс. Свій вчинок музикант пояснив необхідністю стежити за порядком.

Цитата

“І ось коли люди підходять і замовляють якісь пісні, завжди бувають різні моменти. Комусь треба один номер, комусь — інший. І, звичайно ж, мені — 14-річному хлопцю, завжди було дико важко знайти спілкування з публікою. Тому, звичайно, коли приходить вуличний музикант пропитий, *, який потрапив сюди, звичайно ж, не за гроші. Який, напевно, у цьому будинку культури працює де-небудь, я ставлюся з повагою до того, що він прийшов на шару сюди зі своєю гітарою. Холодний, спився трошки хлопець, напевно, молодший за мене. Мені довелося йому бика зарядити, тому що якщо ти не готовий щось публіці показати, то нех*й на сцену лізти зі своєю балалайкою”, — пояснив свій вчинок Міхалок.

Як повідомили у головному управлінні Національної поліції Полтавської області, близько 20:30 надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що під час концерту у палаці дозвілля “Листопад” відбувся конфлікт між артистом та глядачем.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка встановила особу чоловіка, якого вдарив артист. Однак постраждалий полтавець категорично відмовився від написання заяви та подальшого розслідування інциденту.

“Опрацювавши всю отриману інформацію від очевидців та відео, оприлюднене в соціальних мережах, слідчий поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вніс відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії”, — додали у поліції.

Нагадаємо

У травні цього року під час перебування у Києві з концертом російського репера Басти, охорона артиста намагалася побити українця. Інцидент розслідувала поліція.

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