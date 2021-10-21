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Солист группы "Ляпис Трубецкой" Михалок избил зрителя на концерте в Полтаве. В полиции отреагировали

Киев • УНН

 • 49445 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Солист музыкальной группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок во время концерта в Полтаве избил одного из своих зрителей прямо на сцене. Видео инцидента разлетелось по соцсетях, передает УНН.

Солист группы "Ляпис Трубецкой" Михалок избил зрителя на концерте в Полтаве. В полиции отреагировали

Детали

Инцидент произошел 20 октября в полтавском во дворце досуга "Листопад". На обнародованном видео зритель с гитарой поднялся на сцену и хотел что-то выполнить, но артист, используя нецензурную лексику, требовал у него билет, а затем ударил головой в нос. Свой поступок музыкант объяснил необходимостью следить за порядком.

Цитата

"И вот когда люди подходят и заказывают какие-то песни, всегда бывают разные моменты. Кому-то надо один номер, кому-то - другой. И, конечно же, мне - 14-летнему юноше, всегда было дико трудно найти общение с публикой. Поэтому, конечно, когда приходит уличный музыкант пропитый, *, попавший сюда, конечно же, не за деньги. Который, наверное, в этом доме культуры работает где-нибудь, я отношусь с уважением к тому, что он пришел на шару сюда со своей гитарой. Холодный, спился немножко парень, наверное, моложе меня. Мне пришлось ему быка зарядить, потому что если ты не готов что-то публике показать, то нех * й на сцену лезть со своей балалайкой", - объяснил свой поступок Михалок.

Добавим

Как сообщает главное управление Национальной полиции Полтавской области, около 20:30 поступило сообщение от местных жителей, что во время концерта во дворце досуга "Листопад" состоялся конфликт между артистами и зрителем.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая установила личность мужчины, которого ударил артист. Однако пострадавший полтавчанин категорически отказался от написания заявления и дальнейшего расследования инцидента.

"Проработав всю полученную информацию от очевидцев и видео, опубликованное в социальных сетях, следователь полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - добавили в полиции.

Напомним

В мае этого года во время пребывания в Киеве с концертом российского рэпера Басты, охрана артиста пыталась побить украинца. Инцидент расследовала полиция.

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