Скандал на концерте "Ляпис Трубецкой" в Полтаве: полиция допросила Сергея Михалка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Следователи допросили солиста группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка после скандала с избиением одного из зрителей во время концерта в Полтаве. Об этом журналисту сообщили УНН в главном управлении отдела Национальной полиции Украины Полтавской области.
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"Следственные действия (допрос - ред.) провели на следующий день после инцидента", - сообщили в полиции.
Детали
В частности, пострадавший полтавчанин категорически отказался от написания заявления и дальнейшего расследования инцидента. Однако следователь полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
20 октября солист музыкальной группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок во время концерта в Полтаве избил одного из своих зрителей прямо на сцене.
Инцидент произошел в полтавском во дворце досуга "Листопад". В соцсетях появилось видео, где зритель с гитарой поднялся на сцену и хотел что-то исполнить, но артист, используя нецензурную лексику, требовал у него билет, а затем ударил головой в нос. Свой поступок музыкант объяснил необходимостью следить за порядком.