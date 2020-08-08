СК Росії відкрив уже десяту справу за розміщення фото Гітлера на акції "Безсмертного полку"

Чоловік відправив фото на портал, для того, щоб його включили в онлайн-трансляцію “Безсмертного полку”, не пізніше 4 травня, підписавши зображення “Шикльгрубер Адольф Алоїзович”. За версією слідства, він зробив це з метою схвалення злочинів, визначених Міжнародним військовим трибуналом у Нюрнберзі.

Проти підозрюваного порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 354.1 КК (реабілітація нацизму). Його допитали, слідчі вилучили у чоловіка електронні носії інформації.

Цього року через загрозу коронавірусу всеукраїнська акція “Безсмертний полк” проводилася в онлайн-форматі. Організатори акції зафіксували декілька сотень спроб завантажити фотографії нацистів і передали в СК список IP-адрес, з яких вони відправлялися.

Раніше СК повідомляв про порушення кримінальної справи про реабілітацію нацизму проти 28-річного жителя Республіки Саха, який завантажив фото Гітлера. Його звинуватили в спробі “формування в суспільстві зневажливого ставлення до Дня Перемоги і негативного ставлення до учасників Великої Вітчизняної війни”.

Серед підозрюваних СК РФ називав громадян України та Естонії.