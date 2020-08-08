СК России открыл уже десятое дело за размещение фото Гитлера на акции "Бессмертного полка"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело против жителя Воронежа Александра Хорошильцева, разместившего на сайте “Банк памяти” фото лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщает УНН со ссылкой на сайт СК РФ.
Мужчина отправил фото на портал, для того, чтобы его включили в онлайн-трансляцию “Бессмертного полка”, не позднее 4 мая, подписав изображение “Шикльгрубер Адольф Алоисович”. По версии следствия, он сделал это с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма). Его допросили, следователи изъяли у мужчины электронные носители информации.
В этом году из-за угрозы коронавируса всероссийская акция “Бессмертный полк” проводилась в онлайн-формате. Организаторы акции зафиксировали несколько сотен попыток загрузить фотографии нацистов и передали в СК список IP-адресов, с которых они отправлялись.
Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела о реабилитации нацизма против 28-летнего жителя Республики Саха, загрузившего фото Гитлера. Его обвинили в попытке “формирования в обществе пренебрежительного отношения к Дню Победы и негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны”.
Среди подозреваемых СК РФ называл граждан Украины и Эстонии.