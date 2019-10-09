СК РФ порушив ще шість кримінальних справ через "обстріли ЗСУ"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Слідчий комітет РФ порушив шість кримінальних справ за фактами нібито “обстрілів мирного населення Донбасу українськими військовослужбовцями, скоєних з 19 по 30 вересня і 3 жовтня, в результаті яких постраждали п’ятеро людей”, пише УНН з посиланням на пресслужбу установи.
“За вказаними фактами Головним слідчим управлінням СК Росії порушено шість кримінальних справ за ч. 1 ст. 356 КК РФ („Жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації“)”, — заявили у СК РФ.
За даними СК, з 19 по 30 вересня військовослужбовці Збройних сил України нібито “здійснили прицільні обстріли” об’єктів цивільної інфраструктури в селищі шахти “Трудовська” Петровського району, селі Комінтерново Новоазовського району, селищі Зайцеве Микитівського району, селищі Шахти і контрольному пункті в’їзду-виїзду “Майорськ” Микитівського району міста Горлівки на території, контрольованій бойовиками “ДНР”. Крім того, 3 жовтня українські силовики нібито “обстріляли з гранатометів селище Старомихайловка в Кіровському районі”. “В результаті зазначених обстрілів п’ятеро цивільних осіб, які беруть участі в збройному конфлікті, отримали поранення різного ступеня тяжкості”, — вирішили заявити в СК.
Як писав УНН раніше, СК РФ повідомив, що за 5 років “порушив 300 кримінальних справ про злочини ЗСУ”.