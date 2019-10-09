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СК РФ возбудил еще шесть уголовных дел за "обстрелы ВСУ"

Киев • УНН

 • 10017 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Следственный комитет РФ возбудил шесть уголовных дел по фактам якобы “обстрелов мирного населения Донбасса украинскими военнослужащими, совершенных с 19 по 30 сентября и 3 октября, в результате которых пострадали пять человек”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.

СК РФ возбудил еще шесть уголовных дел за "обстрелы ВСУ"

“По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены шесть уголовных дел по ч. 1 ст. 356 УК РФ („Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации“)”, — заявили в СК РФ.

По данным СК, с 19 по 30 сентября военнослужащие Вооруженных сил Украины якобы “произвели прицельные обстрелы” объектов гражданской инфраструктуры в поселке шахты “Трудовская” Петровского района, селе Коминтерново Новоазовского района, поселке Зайцево Никитовского района, поселке Шахты и контрольном пункте въезда-выезда “Майорск” Никитовского района города Горловки на территории, контролируемой боевиками “ДНР”. Кроме того, 3 октября украинские силовики якобы “обстреляли из гранатометов поселок Старомихайловка в Кировском районе”. “В результате указанных обстрелов пятеро гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести”, — решили заявить в СК.

Как писал УНН ранее, СК РФ сообщил, что за 5 лет “нарушил 300 уголовных дел о преступлениях ВСУ”.

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