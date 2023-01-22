Ситуацію на Десні взяли під контроль, вода поступово відходить від домогосподарств

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«Станом на ранок 22 січня ситуація на річці Десна контрольована. Внаслідок проведених підривних робіт спостерігається зниження рівня води в районах населених пунктів Пухівка, Зазим'я, Рожни Броварського району. Вода поступово відходить від домогосподарств садових товариств, розташованих поблизу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці продовжують працювати моніторингові групи, які перевіряють рівень води в Десні. На ранок 22 січня вода спала більше, ніж на 30 см.

Доповнення

21 січня повідомлялося, що на Десні у Київській області борються з льодовим затором, річка вийшла з берегів та затоплює місцевість у Броварському районі. Для ліквідації ситуації вночі сапери підривали лід.