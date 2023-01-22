Ситуацию на Десне взяли под контроль, вода постепенно отходит от домохозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Ситуация на реке Десна в Киевской области контролируемая. В результате проведенных подрывных работ наблюдается снижение уровня воды в районах населенных пунктов Пуховка, Зазимье, Рожны Броварского района. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Цитата
«По состоянию на утро 22 января ситуация на реке Десна контролируемая. Вследствие проведенных подрывных работ наблюдается снижение уровня воды в районах населенных пунктов Пуховка, Зазимье, Рожны Броварского района. Вода постепенно отходит от домохозяйств садовых обществ, расположенных вблизи», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте продолжают работать мониторинговые группы, которые проверяют уровень воды в Десне. На утро 22 января вода спала больше, чем на 30 см.
Дополнение
21 января сообщалось, что на Десне в Киевской области борются с ледовым затором, река вышла из берегов и затапливает местность в Броварском районе. Для ликвидации ситуации ночью саперы взрывали лед.