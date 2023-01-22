Ситуацию на Десне взяли под контроль, вода постепенно отходит от домохозяйств

Цитата

«По состоянию на утро 22 января ситуация на реке Десна контролируемая. Вследствие проведенных подрывных работ наблюдается снижение уровня воды в районах населенных пунктов Пуховка, Зазимье, Рожны Броварского района. Вода постепенно отходит от домохозяйств садовых обществ, расположенных вблизи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте продолжают работать мониторинговые группы, которые проверяют уровень воды в Десне. На утро 22 января вода спала больше, чем на 30 см.

Дополнение

21 января сообщалось, что на Десне в Киевской области борются с ледовым затором, река вышла из берегов и затапливает местность в Броварском районе. Для ликвидации ситуации ночью саперы взрывали лед.