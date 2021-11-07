Ситуація з госпіталізацією 7-річної вихованки будинку сімейного типу: правоохоронці допитали батька-вихователя
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці допитали батька-вихователя будинку сімейного типу у Харківській області де 7-річну дівчинку було госпіталізовано з ознаками побиття. Про це журналісту УНН розповів прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
Цитата
На запитання, чи було допитано батька-вихователя, Чубенко відповів: “Так, допитано”.
“Триває слідство. Встановлюються обставини події та збираються докази”, — додав Чубенко.
Що було раніше
У Харківській області 7-річну дівчинку з будинку сімейного типу госпіталізували з ознаками побиття. Фізичне насильство до дитини скоєно батьком-вихователем як покарання за пошкоджену книгу.
За інформацією поліції встановлено, що З листопада о 21:50 до відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про доставлення 7-річної дівчинки з тілесними ушкодженнями.
Зі слів батька, дитина отримала тілесні ушкодження від падіння зі сходів.
Окрім постраждалої дитини, у ДБСТ, який функціонує на території Дергачівського району Харківської області, виховуються ще 7 дітей.