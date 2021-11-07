Ситуация с госпитализацией 7-летней воспитанницы дома семейного типа: правоохранители допросили отца-воспитателя
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители допросили отца-воспитателя дома семейного типа в Харьковской области, где 7-летняя девочка была госпитализирована с признаками избиения. Об этом журналисту УНН рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
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На вопрос, был ли допрошен отец-воспитатель, Чубенко ответил: ”Да, допрошен".
"Продолжается следствие. Устанавливаются обстоятельства происшествия и собираются доказательства”, — добавил Чубенко.
Что было раньше
В Харьковской области 7-летнюю девочку из дома семейного типа госпитализировали с признаками избиения. Физическое насилие над ребенком совершено отцом-воспитателем как наказание за поврежденную книгу.
По информации полиции установлено, что с ноября в 21:50 в отдел полиции поступило сообщение из больницы о доставлении 7-летней девочки с телесными повреждениями.
Со слов отца, ребенок получил телесные повреждения от падения с лестницы.
Кроме пострадавшего ребенка, в ДДСТ, который функционирует на территории Дергачевского района Харьковской области, воспитываются еще 7 детей.