“Ситуація важка” - Кім про відновлення водопостачання до Миколаєва

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«Окупанти продовжують обстрілювати дві важливих ділянки, є певні руйнування. Також вони обстріляли наш енергетиків, які відновлювали лінію електропостачання на 11 об’єктах. Ситуація важка, але ми намагаємося відновитися», – повідомив Кім.

Щодо енергосистеми області, то він зазначив, що зараз ситуація стабільна. Можливе навіть скорочення періоду відключень, проте все залежить від стану енергосистеми в цілому по Україні.

Нагадаємо

28 листопада під час ракетного обстрілу російські окупанти пошкодили насосну станцію МКП "Миколаївводоканал", що розташована в Херсонській області і подає воду до Миколаєва.