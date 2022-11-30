“Ситуація важка” - Кім про відновлення водопостачання до Миколаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Наразі складно прогнозувати відновлення водопостачання до Миколаєва, адже окупанти продовжують атакувати, що ускладнює роботу енергетиків. Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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«Окупанти продовжують обстрілювати дві важливих ділянки, є певні руйнування. Також вони обстріляли наш енергетиків, які відновлювали лінію електропостачання на 11 об’єктах. Ситуація важка, але ми намагаємося відновитися», – повідомив Кім.
Щодо енергосистеми області, то він зазначив, що зараз ситуація стабільна. Можливе навіть скорочення періоду відключень, проте все залежить від стану енергосистеми в цілому по Україні.
Нагадаємо
28 листопада під час ракетного обстрілу російські окупанти пошкодили насосну станцію МКП "Миколаївводоканал", що розташована в Херсонській області і подає воду до Миколаєва.