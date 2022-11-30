"Ситуация тяжелая" - Ким о возобновлении водоснабжения в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сейчас сложно прогнозировать возобновление водоснабжения в Николаев, ведь оккупанты продолжают атаковать, что усложняет работу энергетиков. Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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«Оккупанты продолжают обстреливать два важных участка, есть определенные разрушения. Также они обстреляли наших энергетиков, которые восстанавливали линию электроснабжения на 11 объектах. Ситуация тяжелая, но мы пытаемся восстановиться», – сообщил Ким.
Что касается энергосистемы области, то он отметил, что сейчас ситуация стабильная. Возможно даже сокращение периода отключений, но все зависит от состояния энергосистемы в целом по Украине.
Напомним
28 ноября во время ракетного обстрела российские оккупанты повредили насосную станцию ГКП "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области и подающую воду в Николаев.