"Ситуация тяжелая" - Ким о возобновлении водоснабжения в Николаеве

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«Оккупанты продолжают обстреливать два важных участка, есть определенные разрушения. Также они обстреляли наших энергетиков, которые восстанавливали линию электроснабжения на 11 объектах. Ситуация тяжелая, но мы пытаемся восстановиться», – сообщил Ким.

Что касается энергосистемы области, то он отметил, что сейчас ситуация стабильная. Возможно даже сокращение периода отключений, но все зависит от состояния энергосистемы в целом по Украине.

Напомним

28 ноября во время ракетного обстрела российские оккупанты повредили насосную станцию ​​ГКП "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области и подающую воду в Николаев.