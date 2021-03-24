Ситуація у Карабасі: парламент Вірменії скасував військовий стан у країні

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“За скасування воєнного стану проголосували 118 депутатів, рішення прийнято”, — заявив спікер парламенту Арарат Мірзоян.

“Національні збори Республіки Вірменія прийняли проект рішення НЗ про скасування воєнного стану в Республіці Вірменія, ініційований опозиційними фракціями „Світла Вірменія“ і „Процвітаюча Вірменія“... Проект рішення на засіданні НЗ 24 березня отримав 118 голосів „за“, 1 „проти“ і 1 „утримався“”, — передає Armenpress.

Контекст

Вчора парламентська більшість Вірменії — блок “Мій крок” — заявила, що в ході засідання парламенту проголосує за скасування воєнного стану в країні, введеного в кінці вересня 2020 року через військові дії в Нагірному Карабасі.

Опозиційні партії неодноразово заявляли, що після тристоронньої заяви від 9 листопада 2020 року щодо припинення військових дій в Нагірному Карабаху влада країни відмовляється скасувати військовий стан з політичних мотивів. За словами багатьох представників опозиції, команда Пашиняна побоюється, що після скасування воєнного стану опозиційні фракції почнуть процедуру імпічменту вірменського прем’єра.

У четвер, 18 березня, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після політичних консультацій з президентом республіки Арменом Саркісяном і лідерами трьох парламентських фракцій заявив, що позачергові парламентські вибори відбудуться 20 червня, при цьому вони не можуть відбутися в умовах воєнного стану.

Засідання парламенту Вірменії, 24 березня 2021 року: