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Ситуация в Карабахе: парламент Армении отменил военное положение в стране

Ситуация в Карабахе: парламент Армении отменил военное положение в стране

Киев  •  УНН

 • 15307 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Парламент Армении в среду в ходе заседания проголосовал за отмену военного положения, введенного в стране в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе, пишет УНН со ссылкой на заседание армянского парламента.

Детали

“За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, решение принято”, — заявил спикер парламента Арарат Мирзоян.

“Национальное собрание Республики Армения приняло проект решения НС об отмене военного положения в Республике Армения, инициированный оппозиционными фракциями „Просвещенная Армения“ и „Процветающая Армения“... Проект решения на заседании НС 24 марта получил 118 голосов „за“, 1 „против“ и 1 „воздержавшийся“”, — передает Armenpress.

Контекст

Вчера парламентское большинство Армении — блок “Мой шаг” — заявило, что в ходе заседания парламента проголосует за отмену военного положения в стране, введенного в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе.

Оппозиционные партии неоднократно заявляли, что после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе власти страны отказываются отменить военное положение по политическим мотивам. По словам многих представителей оппозиции, команда Пашиняна опасается, что после отмены военного положения оппозиционные фракции начнут процедуру импичмента армянского премьера.

В четверг, 18 марта, премьер-министр Армении Никол Пашинян после политических консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня, при этом они не могут состояться в условиях военного положения.

Заседание парламента Армении, 24 марта 2021 года:

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