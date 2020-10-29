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Ситуація у Карабасі: армія Азербайджану перебуває у 5 км від Шуші - стратегічного міста біля Степанакерта

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Підрозділи Збройних сил Азербайджану знаходяться в 5 км від другого за величиною міста Нагірного Карабаху Шуші. Про це повідомив у четвер інформаційний центр при уряді Вірменії, зазначає УНН з посиланням на вірменське агентство Armenia News.

“Президент Арцаху (невизнана Нагірно-Карабахська республіка) Араік Арутюнян в зверненні до народу заявив, що підрозділи ЗС Азербайджану знаходяться в 5 км від Шуші”, — йдеться в тексті.

Саме звернення також опубліковано вірменськими ЗМІ.

Шуші має важливе стратегічне значення, так як знаходиться в декількох кілометрах від Степанакерта і займає висоту над ним. В першу війну (1992-1994) з Шуші прямою наводкою наносилися удари по столиці Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, раніше прем’єр Вірменії пояснив, “чому Нагірний Карабах не ввійде до складу Азербайджану”. Нагірний Карабах нібито “не може бути частиною Азербайджану, тому що під час розпаду Радянського Союзу Нагірний Карабах здобув незалежність так само, як Азербайджан отримав незалежність від Радянського Союзу”, здійснивши своє конституційне право на вихід зі складу СРСР.

У свою чергу президент Азербайджану назвав умовою перемир’я те, що “Вірменія повинна піти” з регіону. Також раніше він заявив, що після переходу всієї території Нагірного Карабаху під контроль Баку безпека і права вірмен, які проживають на цій території, будуть забезпечені так само, як у всіх інших жителів Азербайджану.

Відео ЗС Азербайджану:

Відео з вірменської сторони:

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