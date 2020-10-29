Ситуация в Карабахе: армия Азербайджана находится в 5 км от Шуши - стратегического города у Степанакерта
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана находятся в 5 км от второго по величине города Нагорного Карабаха Шуши. Об этом сообщил в четверг информационный центр при правительстве Армении, отмечает УНН со ссылкой на армянское агентство Armenia News.
“Президент Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) Араик Арутюнян в обращении к народу заявил, что подразделения ВС Азербайджана находятся в 5 км от Шуши”, — говорится в тексте.
Само обращение также опубликовано армянскими СМИ.
Шуши имеет важное стратегическое значение, так как находится в нескольких километрах от Степанакерта и занимает высоту над ним. В первую войну (1992-1994) из Шуши прямой наводкой наносились удары по столице Нагорного Карабаха.
Напомним, ранее премьер Армении объяснил, “почему Нагорный Карабах не войдет в состав Азербайджана”. Нагорный Карабах якобы “не может быть частью Азербайджана, потому что во время распада Советского Союза Нагорный Карабах обрел независимость так же, как Азербайджан получил независимость от Советского Союза”, осуществив свое конституционное право на выход из состава СССР.
В свою очередь президент Азербайджана назвал условием перемирия то, что “Армения должна уйти” с региона. Также ранее он заявил, что после перехода всей территории Нагорного Карабаха под контроль Баку безопасность и права проживающих на этой территории армян будут обеспечены так же, как у всех остальных жителей Азербайджана.
Видео ВС Азербайджана:
Видео с армянской стороны: