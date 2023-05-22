Ситуація у бєлгородській області рф: губернатор повідомив про трьох постраждалих через осколки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Губернатор бєлгородської області рф вячеслав гладков повідомив про "ще трьох постраждалих" людей з "осколковими пораненнями" у грайвороні, передає УНН.
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За його словами, всі троє - двоє чоловіків і одна жінка - "у стані середнього ступеня тяжкості", "перебувають у лікарні", їм надають медичну допомогу.
Телеграм-канал Baza повідомляє, що поранення нібито отримали "заступник голови адміністрації міста грайворона" і "два співробітники МНС".
Також гладков повідомив про три "пошкоджені" приватні житлові будинки і що вони "спалахнули", а також, що є "попадання" "в будівлю адміністрації".
Readovka з посиланням на джерело повідомляє, що "у грайвороні та прилеглих селах" може бути "оголошено евакуацію". Як вказано, деякі місцеві жителі вже виїжджають на власних автомобілях. За даними джерела з місця подій, "паніки серед населення немає".
Доповнення
Близько 14:00 легіон «Свобода Росії» та «РДК» заявили, що «звільнили» козінку бєлгородської області й зайшли в населений пункт грайворон.
Губернатор бєлгородської області гладков підтвердив, що на територію Грайворонського округу зайшла "ДРГ". За його словами, підрозділи рф та фсб «вживають заходів».
У ГУР МОУ вказали, що легіон «Свобода Росії» та «РДК» проводять операцію на території бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців, і що операцію проводять виключно громадяни росії.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вказав, що Україна спостерігає за подіями в бєлгородській області рф і вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього стосунку.