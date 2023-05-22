Ситуация в белгородской области рф: губернатор сообщил о трех пострадавших из-за осколков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков сообщил о "еще трех пострадавших" людях с "осколочными ранениями" в грайвороне, передает УНН.
Детали
По его словам, все трое - двое мужчин и одна женщина - "в состоянии средней степени тяжести", "находятся в больнице", им оказывают медицинскую помощь.
Телеграм-канал Baza сообщает, что ранения якобы получили "заместитель главы администрации города грайворона" и "два сотрудника МЧС".
Также гладков сообщил о трех "поврежденных" частных жилых домах и что они "вспыхнули", а также, что есть "попадания" "в здание администрации".
Readovka со ссылкой на источник сообщает, что "в грайвороне и близлежащих селах" может быть "объявлена эвакуация". Как указано, некоторые местные жители уже выезжают на собственных автомобилях. По данным источника с места событий, "паники среди населения нет".
Дополнение
Около 14:00 легион «Свобода России» и «РДК» заявили, что «освободили» козинку белгородской области и зашли в населенный пункт грайворон.
Губернатор белгородской области гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского округа зашла "ДРГ". По его словам, подразделения рф и фсб «принимают меры».
В ГУР МОУ указали, что легион «Свобода России» и «РДК» проводят операцию на территории белгородской области для создания «полосы безопасности» для защиты гражданских украинцев, и что операцию проводят исключительно граждане россии.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк указал, что Украина наблюдает за событиями в белгородской области рф и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения.