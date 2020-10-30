Ситуація у Білорусі: через кордон впускають тільки громадян країни і тільки на в'їзд
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Громадян Білорусі пропускають через державний кордон Республіки тільки на в'їзд в країну, по іншим приймаються приватні рішення. Про це повідомляє УНН із посиланням на БЕЛТА.
"Громадян Білорусі пропускають через державний кордон на в'їзд до країни. По іншим категоріям громадян приймаються приватні рішення - у кожному конкретному випадку. Так зараз виглядає ситуація на кордоні", - сказав офіційний представник Держприкордонкомітету Республіки Білорусь Антон Бичковський.
Нагадаємо, що Білорусь обмежила в'їзд для громадян України, Польщі та Литви "через коронавірус". У МЗС дали роз'яснення.