Ситуация в Беларуси: через границу пускают только граждан страны и только на въезд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Граждан Беларуси пропускают через государственную границу Республики только на въезд в страну, по другим принимаются частные решения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну. По другим категориям граждан принимаются частные решения - в каждом конкретном случае. Так сейчас выглядит ситуация на границе", - сказал официальный представитель Госпогранкомитета Республики Беларусь Антон Бычковский.
Напомним, что Беларусь ограничила въезд для граждан Украины, Польши и Литвы "из-за коронавируса". В МИДе дали разъяснения.