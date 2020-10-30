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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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14:27 • 39010 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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Ситуация в Беларуси: через границу пускают только граждан страны и только на въезд

Ситуация в Беларуси: через границу пускают только граждан страны и только на въезд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Граждан Беларуси пропускают через государственную границу Республики только на въезд в страну, по другим принимаются частные решения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

"Граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну. По другим категориям граждан принимаются частные решения - в каждом конкретном случае. Так сейчас выглядит ситуация на границе", - сказал официальный представитель Госпогранкомитета Республики Беларусь Антон Бычковский.

Напомним, что Беларусь ограничила въезд для граждан Украины, Польши и Литвы "из-за коронавируса". В МИДе дали разъяснения.

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