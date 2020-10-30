Ситуация в Беларуси: через границу пускают только граждан страны и только на въезд

"Граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну. По другим категориям граждан принимаются частные решения - в каждом конкретном случае. Так сейчас выглядит ситуация на границе", - сказал официальный представитель Госпогранкомитета Республики Беларусь Антон Бычковский.

Напомним, что Беларусь ограничила въезд для граждан Украины, Польши и Литвы "из-за коронавируса". В МИДе дали разъяснения.