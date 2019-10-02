Ситуація на КПВВ на Донбасі: зранку в чергах застрягли 270 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Зранку в середу, 2 жовтня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил на Сході України в чергах застрягли 270 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 35/40; "Мар’їнка" – 10/75; "Новотроїцьке" – 30/50; "Гнутове" – 10/20", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі повідомили, що 1 жовтня військовослужбовці Донецького, Краматорського та Лисичанського прикордонних загонів спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Новотроїцьке", "Мар’їнка" і "Станиця Луганська" припинили три спроби переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Так, через лінію розмежування намагались провезти автозапчастини, комплектуючі до комп’ютерної техніки та одяг на загальну суму майже 245 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.
Крім того у КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники зафіксували випадок, коли громадянин України намагався «домовитися» щодо безперешкодного перетину лінії розмежування. На таку пропозицію особа отримала від прикордонників категоричну відмову. Громадянина та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передано представникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.
Прикордонники зазначають, що за минулу добу інтенсивність пасажиро-транспортного потоку залишалась на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 34 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 07:00 до 18:30.
Нагадаємо, на адміністративній межі з Кримом на контрольованих пунктах в’їзду-виїзду з’являться офіційні перевізники.