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Ситуация на КПВВ на Донбассе: утром в очередях застряли 270 автомобилей

Киев • УНН

 • 9055 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Утром в среду, 2 октября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на Востоке Украины в очередях застряли 270 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Ситуация на КПВВ на Донбассе: утром в очередях застряли 270 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 35/40; "Марьинка" - 10/75; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 10/20", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что 1 октября военнослужащие Донецкого, Краматорского и Лисичанского пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Новотроицкое", "Марьинка" и "Станица Луганская" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти автозапчасти, комплектующие к компьютерной технике и одежду на общую сумму почти 245 тысяч гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, в КПВВ "Новотроицкое" пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "договориться" о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение особа получила от пограничников категорический отказ. Гражданина и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Пограничники отмечают, что за минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока оставалась на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 3,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30.

Напомним, на административной границе с Крымом на контролируемых пунктах въезда-выезда появятся официальные перевозчики.

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