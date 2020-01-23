Ситуація на КПВВ на Донбасі: в чергах застрягли 235 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Зранку у четвер, 23 січня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі провдення ООС у чергах нарахували 235 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/40; "Мар’їнка" – 0/75; "Новотроїцьке" – 35/40; "Гнутове" – 15/10", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі відзначили, що 22 січня за рішенням Командувача Об’єднаних сил роботу КПВВ "Майорське" було продовжено. Прикордонниками забезпечено пропуск на контрольовану територію 9 громадян, яких окупанти залишили на ночівлю у так званій "сірій зоні".
Крім того минулої доби військовослужбовці Краматорського та Донецького прикордонних загонів спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Мар’їнка" та "Гнутове" припинили три спроби переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Так, через лінію розмежування намагались провезти електроприлади, тютюнові вироби та металобрухт на загальну суму понад 55 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.
Також повідомляється, що на КПВВ "Майорське" та "Новотроїцьке" прикордонники зафіксували два випадки, коли громадяни України намагались "домовитися" щодо безперешкодного перетину лінії розмежування. На таку пропозицію особи отримали від прикордонників категоричну відмову. Громадян та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передано представникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.
Пасажиро-транспортний потік через дорожні коридори дещо зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 40,9 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, 21 січня Червоний Хрест відправив до ОРДЛО понад 100 тонн гумконвою.