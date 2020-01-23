Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях застряли 235 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Утром в четверг, 23 января, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе провдення ООС в очередях насчитали 235 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/75; "Новотроицкое" - 35/40; "Гнутово" - 15/10", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что 22 января по решению командующего Объединенных сил работу КПВВ "Майорское" было продолжено. Пограничниками обеспечен пропуск на контролируемую территорию 9 граждан, которых оккупанты оставили на ночлег в так называемой "серой зоне".
Кроме того прошедшие сутки военнослужащие Краматорского и Донецкого пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Марьинка" и "Гнутово" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти электроприборы, табачные изделия и металлолом на общую сумму более 55 тысяч гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.
Также сообщается, что на КПВВ "Майорское" и "Новотроицкое" пограничники зафиксировали два случая, когда граждане Украины пытались "договориться" по поводу беспрепятственного пересечения линии разграничения. На такое предложение лица получили от пограничников категорический отказ. Граждане и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.
Пассажиро-транспортный поток через дорожные коридоры несколько уменьшился. В общем через КПВВ последовало 40,9 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.
Напомним, 21 января Красный Крест отправил в ОРДЛО более 100 тонн гумконвоя.