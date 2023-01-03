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Ситуація на кордоні з білорусю повністю контрольована – Залужний

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що ситуація на кордоні з білорусю повністю контрольована. Про це йшлося у розмові з генералом Марком Міллі, Головою об’єднаного комітету начальників штабів США, передає УНН.

Ситуація на кордоні з білорусю повністю контрольована – Залужний

Цитата

«Ситуація на кордоні з республікою білорусь повністю контрольована», - повідомив Залужний.

Він також повідомив, що важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ.

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«Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ. На Донецькому напрямку нам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії. Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста», - зазначив Залужний.

Доповнення

29 грудня 2022 року повідомлялося, що на білоруських полігонах наразі перебуває до 11 тис. особового складу противника. На сьогодні угруповування російських військ, яке розгорнуто в білорусі, у брянській та курській областях рф, вдвічі менше того, що було задіяне для наступу на Київ в лютому.

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