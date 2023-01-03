Ситуация на границе с беларусью полностью контролируется - Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что ситуация на границе с беларусью полностью контролируется. Об этом шла речь в разговоре с генералом Марком Милли, Председателем объединенного комитета начальников штабов США, передает УНН.
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«Ситуация на границе с республикой беларусь полностью контролируемая», - сообщил Залужный.
Он также сообщил, что тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск.
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«Там враг фактически по трупам своих пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление. На Донецком направлении нам удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия. Мы надежно держим оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия для защиты от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города», - отметил Залужный.
Дополнение
29 декабря 2022 года сообщалось, что на белорусских полигонах сейчас находится до 11 тыс. личного состава противника. На сегодня группировка российских войск, развернутая в беларуси, в брянской и курской областях рф, вдвое меньше той, что была задействована для наступления на Киев в феврале.