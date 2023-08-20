Ситуація на фронті: впродовж доби відбулось 22 бойових зіткнення - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Генеральному штабі повідомили, що впродовж доби станом на вечір відбулось 22 бойових зіткнення, передає УНН.
Деталі
Протягом доби ворог завдав 22 авіаційних удари та здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.
Доповнення
У Генштабі додають, що авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 257 470 осіб, 4346 танків та сотень одиниць військової техніки.