Ситуация на фронте: в течение суток состоялось 22 боевых столкновения - Генштаб

Детали

В течение суток враг нанес 22 авиационных удара и совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

Дополнение

В Генштабе добавляют, что авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 257 470 человек, 4346 танков и сотен единиц военной техники.