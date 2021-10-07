Ситуація на Донсбасі: від початку доби бойовики один раз порушили "режим тиші"

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Від початку доби бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в штабі ООС, передає УНН.

Деталі

Зокрема, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Протягом минулої доби, 6 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

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