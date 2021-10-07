Ситуация на Донсбаси от начала суток боевики раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. С начала суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
В частности, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению”, — говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.