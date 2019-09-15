Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 9 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Упродовж доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли велися із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Авдіївки з напрямків Мінерального та Яковлєвки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Новогнатівки з напрямку Стили – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
неподалік Миколаївки з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї.
поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
двічі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм, відзначили у пресцентрі.
Нагадаємо, 14 вересня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню.