Ситуация на Донбассе: боевики осуществили 9 обстрелов

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19:19 • 62622 просмотра

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. За сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Авдеевки из направлений Минерального и Яковлевкы - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новогнатовки по направлению Стили - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки по направлению Докучаевская - из стрелкового оружия;

вблизи Водяного по направлению Ужовки - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новолуганского по направлению Доломитного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; 

в районе Зайцевого - из миномета калибра 82 мм, отметили в пресс-центре.

Напомним, 14 сентября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.

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