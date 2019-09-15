Ситуация на Донбассе: боевики осуществили 9 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. За сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Авдеевки из направлений Минерального и Яковлевкы - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Новогнатовки по направлению Стили - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Николаевки по направлению Докучаевская - из стрелкового оружия;
вблизи Водяного по направлению Ужовки - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Новолуганского по направлению Доломитного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
в районе Зайцевого - из миномета калибра 82 мм, отметили в пресс-центре.
Напомним, 14 сентября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.