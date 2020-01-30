Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 4 обстріли, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Упродовж поточної доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню - внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Березове, застосувавши гранатомети різних систем.
"По захисникам Новотошківського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог тричі здійснив обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм - 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 12 мін та 82 мм – 13 мін", - йдеться у повідомленні.
Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи противника припиняти обстріли, додали у пресцентрі.
"Сьогодні, 30 січня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, 29 січня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.