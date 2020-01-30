Ситуация на Донбассе: боевики совершили 4 обстрелы, есть раненый

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенной минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Березово, применив гранатометы различных систем.

"По защитникам Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг трижды совершил обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм - 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82 мм - 13 мин", - говорится в сообщении.

Украинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы, добавили в пресс-центре.

"Сегодня, 30 января, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 января вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.