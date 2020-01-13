Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил із заборонених гранатометів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Упродовж доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню - обстрілювали позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, усі чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме: неподалік Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу населеного пункту Луганське – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поруч з Оріховим – з мінометів калібру 120 мм (20 мін) та 82 мм (10 мін), а також автоматичних станкових гранатометів; в районі населеного пункту Новотошківське – зі 120-мм мінометів (3 міни) та мінометів калібру 82 мм (3 міни).

"Сьогодні, 13 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - додали у пресцентрі.

Нагадаємо, 12 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

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