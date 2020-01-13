Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных гранатометов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. За сутки боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня - обстреливали позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центр ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, все четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: неподалеку Зайцевого - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи населенного пункта Луганское - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Орехово - из минометов калибра 120 мм (20 мин) и 82 мм (10 мин), а также автоматических станковых гранатометов; в районе населенного пункта Новотошковское - с 120-мм минометов (3 мины) и минометов калибра 82 мм (3 мины).
"Сегодня, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в пресс-центре.
Напомним, 12 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.