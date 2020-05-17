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Ситуація на Донбасі: бойовики двічі обстріляли українські позиції, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. З початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції, внаслідок чого поранення отримав один військовослужбовець, який був евакуйований до військового госпіталю. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

Ситуація на Донбасі: бойовики двічі обстріляли українські позиції, є поранений

“Від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил задокументовано два випадки відкриття вогню з боку російсько-окупаційних військ. Обидва сталися на підступах до Авдіївки”, — зазначив він.

Так, рівно о 06:00 зі сторони н.п. Каштанове противник відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, витративши 20 боєприпасів, а також здійснив кілька десятків автоматних черг. Обстріл тривав двадцять хвилин, проте вже за деякий час після цього противник відкрив вогонь повторно, цього разу випустивши ще дві міни калібру 82 мм та ввівши у дію гранатомети АГС та РПГ.

“Наші захисники зреагували миттєво та застосували чергові вогневі засоби, чим змусили окупантів відмовитися від подальшого ведення вогню. Від початку доби один військовослужбовець Збройних Сил України дістав бойове поранення та був евакуйований з передових позицій до військового госпіталя, де наразі отримує медичну допомогу”, — додав він.

Зазначається, що втрати противника уточнюються.

Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою Українськими військами. Наші оборонці пильно слідкують за діями окупантів та готові до миттєвого реагування на будь-які його провокаційні дії.

Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого поранення отримав військовослужбовець.

Українські Національні Новини

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