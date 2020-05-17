Ситуация на Донбассе: боевики дважды обстреляли украинские позиции, есть раненый

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил задокументировано два случая открытия огня со стороны российско-оккупационных войск. Оба произошли на подступах к Авдеевке", - отметил он.

Так, ровно в 06:00 со стороны н.п. Каштановое противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, потратив 20 боеприпасов, а также совершил несколько десятков автоматных очередей. Обстрел продолжался двадцать минут, однако уже через некоторое время после этого противник открыл огонь повторно, на этот раз выпустив две мины калибра 82 мм и введя в действие гранатометы АГС и РПГ.

"Наши защитники среагировали мгновенно и применили дежурные огневые средства, чем заставили оккупантов отказаться от дальнейшего ведения огня. С начала суток один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение и был эвакуирован из передовых позиций в военный госпиталь, где сейчас получает медицинскую помощь", - добавил он.

Отмечается, что потери противника уточняются.

По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинским войсками. Наши защитники пристально следят за действиями оккупантов и готовы к мгновенному реагированию на любые его провокационные действия.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил военнослужащий.