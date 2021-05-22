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Ситуація на Донбасі: бойовики 8 разів порушили "режим тиші"

Київ • УНН

 • 12759 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. На Донбасі з початку цієї доби зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.

Ситуація на Донбасі: бойовики 8 разів порушили "режим тиші"

Цитата

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Поблизу Пісків окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій наших захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети.

В районі Причепилівки  ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селища Південне найманці двічі здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

Додамо

Як повідомляв УНН, внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення.

Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Українські Національні Новини

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