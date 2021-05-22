Ситуация на Донбассе: боевики 8 раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. На Донбассе с начала этого периода зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
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"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этого периода зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Детали
Вблизи Песок оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Водяного противник два раза применил в направлении позиций наших защитников ручные противотанковые и подствольные гранатометы.
В районе Причепиловки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде поселка Южное наемники дважды совершили обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки - из стрелкового оружия.
Добавим
Как сообщал УНН, в результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения.
Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.