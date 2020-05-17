Ситуація на Донбасі: бойовики 4 рази обстріляли українські позиції, є поранений

“Сьогодні збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські захисники для припинення ворожих обстрілів активно використовували чергові вогневі засоби. Окупаційні підрозділи, відчувши на собі рішучість дій українських воїнів, відмовились від подальшої активності”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” неподалік Авдіївки противник двічі вів вогонь по наших позиціях з мінометів 82-го калібру, випустивши 22 міни, а також автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

“Поблизу населеного пункту Водяне ворог застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17, а оборонців Славного обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — додається у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Повідомляється, що на усі зухвалі дії російських найманців наші воїни відповідали прицільним вогнем з наявних вогневих засобів по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого поранення отримав військовослужбовець.