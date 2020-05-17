Ситуация на Донбассе: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. С начала суток боевики четыре раза обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранения получил один военнослужащий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские защитники для прекращения враждебных обстрелов активно использовали дежурные огневые средства. Оккупационные войска, испытав на себе решительность действий украинских воинов, отказались от дальнейшей активности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки противник дважды вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 22 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавляется в сообщении.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Сообщается, что на все дерзкие действия российских наемников наши воины отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность. Потери противника уточняются.
Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил военнослужащий.