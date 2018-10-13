Ситуація на Чернігівщині: інтенсивність вибухів знизилась до одного на годину

"Станом на 7 год. 13 жовтня спостерігається зменшення інтенсивності детонації боєприпасів (1 вибух за годину). Загиблих та травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано", - зазначили у прес-службі.

При цьому в ДСНС додали, що 12 жовтня авіація ДСНС здійснила 39 скидів води (186 тонн), всього з початку робіт – 85 скидів води (554 тонни). Пожежно-рятувальні підрозділи організували заповнення водою пожежного водоймища на території арсеналу, за добу було заповнено 300 тонн (всього з початку робіт – 540 тонн), та безперебійну заправку водою пожежних танків Міноборони (95 тонн) на технічній території арсеналу (всього з початку робіт – 392 тонни). Крім того, рятувальники ліквідували дві пожежі лісового настилу поблизу с. Августівка та с. Лучківка на загальній площі 1,8 га.

У прес-службі також додали, що піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують очищення 16-ти кілометрової зони, прилеглої до арсеналу.

"Протягом минулої доби рятувальники проводили очищення у 16 населених пунктах, розташованих навколо арсеналу. Наразі ДСНС завершила роботи у 6 населених пунктах (Заудайка, Мала Дівиця, Обичів, Бурімка, Безбородьків, Шеловичі), очистивши від боєприпасів 4 тис. 871 дворогосподарство (за добу – 3 тис. 202), 46 км трас ліній електропередач (за добу – 17 км)", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, всього вилучили 1 тис. 134 вибухонебезпечні предмети (за добу – 559), відпрацювали 181 повідомлення населення про виявлення боєприпасів (за добу – 37).

З метою організації обігріву та гарячого харчування населення в с. Дружба був організований пункт обігріву, зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, прес-служба Міністерства оборони України вчора, 12 жовтня, повідомила, що через посилення вітру здійснюється роздування нових осередків тління трави та дерев на технічній території військових складів поблизу Ічні Чернігівської області.

Раніше Чернігівська облрада повідомила, що в населених пунктах Ічнянського району Чернігівської області відновили стаціонарний телефонний зв'язок після вибуху на 6-му арсеналі Міноборони.