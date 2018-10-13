Ситуация в Черниговской области: интенсивность взрывов снизилась до одного в час

"По состоянию на 7 ч. 13 октября наблюдается уменьшение интенсивности детонации боеприпасов (1 взрыв в час). Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", - отметили в пресс-службе.

При этом в ГСЧС добавили, что 12 октября авиация ГСЧС осуществила 39 сбросов воды (186 тонн), всего с начала работ - 85 сбросов воды (554 тонны). Пожарно-спасательные подразделения организовали заполнения водой пожарного водоема на территории арсенала, за сутки были заполнены 300 тонн (всего с начала работ - 540 тонн) и бесперебойную заправку водой пожарных танков Минобороны (95 тонн) на технической территории арсенала (всего с начала работ - 392 тонны). Кроме того, спасатели ликвидировали два пожара лесного настила возле с. Августовка и с. Лучковка на общей площади 1,8 га.

В пресс-службе также добавили, что пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очистку 16-ти километровой зоны, прилегающей к арсеналу.

"За прошедшие сутки спасатели проводили очистку в 16 населенных пунктах, расположенных вокруг арсенала. Сейчас ГСЧС завершила работы в 6 населенных пунктах (Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буримка, Безбородьков, Шеловичи), очистив от боеприпасов 4 тыс. 871 домохозяйств (за сутки - 3 тыс. 202), 46 км трасс линий электропередач (за сутки - 17 км)", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, всего изъяли 1 тыс. 134 взрывоопасных предмета (за сутки - 559), отработали 181 оповещения населения об обнаружении боеприпасов (за сутки - 37).

С целью организации обогрева и горячего питания населения в с. Дружба был организован пункт обогрева, отметили в ГСЧС.

Напомним, пресс-служба Министерства обороны Украины вчера, 12 октября, сообщила, что из-за усиления ветра осуществляется раздувание новых очагов тления травы и деревьев на технической территории военных складов вблизи Ични Черниговской области.

Ранее Черниговский облсовет сообщил, что в населенных пунктах Ичнянского района Черниговской области восстановили стационарную телефонную связь после взрыва на 6-м арсенале Минобороны.