Ситуация в Черниговской области: интенсивность взрывов снизилась до одного в час

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 59450 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116129 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124123 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163755 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151336 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139748 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130030 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177708 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118263 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141778 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

9 марта, 07:29 • 48515 просмотра
В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

9 марта, 08:40 • 37735 просмотра
Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

9 марта, 08:49 • 28241 просмотра
В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

9 марта, 10:01 • 24437 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 44634 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 142396 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 177707 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 186039 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 196659 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 253863 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 163749 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 106380 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110696 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112663 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111990 просмотра
Актуальное
Ситуация в Черниговской области: интенсивность взрывов снизилась до одного в час

Ситуация в Черниговской области: интенсивность взрывов снизилась до одного в час

Киев  •  УНН

 • 8606 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. По состоянию на 7 утра в районе военных складов под Ичней фиксируется 1 взрыв в час. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

"По состоянию на 7 ч. 13 октября наблюдается уменьшение интенсивности детонации боеприпасов (1 взрыв в час). Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", - отметили в пресс-службе.

При этом в ГСЧС добавили, что 12 октября авиация ГСЧС осуществила 39 сбросов воды (186 тонн), всего с начала работ - 85 сбросов воды (554 тонны). Пожарно-спасательные подразделения организовали заполнения водой пожарного водоема на территории арсенала, за сутки были заполнены 300 тонн (всего с начала работ - 540 тонн) и бесперебойную заправку водой пожарных танков Минобороны (95 тонн) на технической территории арсенала (всего с начала работ - 392 тонны). Кроме того, спасатели ликвидировали два пожара лесного настила возле с. Августовка и с. Лучковка на общей площади 1,8 га.

В пресс-службе также добавили, что пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очистку 16-ти километровой зоны, прилегающей к арсеналу.

"За прошедшие сутки спасатели проводили очистку в 16 населенных пунктах, расположенных вокруг арсенала. Сейчас ГСЧС завершила работы в 6 населенных пунктах (Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буримка, Безбородьков, Шеловичи), очистив от боеприпасов 4 тыс. 871 домохозяйств (за сутки - 3 тыс. 202), 46 км трасс линий электропередач (за сутки - 17 км)", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, всего изъяли 1 тыс. 134 взрывоопасных предмета (за сутки - 559), отработали 181 оповещения населения об обнаружении боеприпасов (за сутки - 37).

С целью организации обогрева и горячего питания населения в с. Дружба был организован пункт обогрева, отметили в ГСЧС.

Напомним, пресс-служба Министерства обороны Украины вчера, 12 октября, сообщила, что из-за усиления ветра осуществляется раздувание новых очагов тления травы и деревьев на технической территории военных складов вблизи Ични Черниговской области.

Ранее Черниговский облсовет сообщил, что в населенных пунктах Ичнянского района Черниговской области восстановили стационарную телефонную связь после взрыва на 6-м арсенале Минобороны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы