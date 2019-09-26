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Ситник: справа щодо суддів Окружного адмінсуду буде направлена до СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Кримінальне провадження стосовно суддів Окружного адмінсуду Києва буде направлено до Служби безпеки України на дорозслідування найближчим часом. Про це повідомив у коментарі журналістам у четвер під час конференції директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

Ситник: справа щодо суддів Окружного адмінсуду буде направлена до СБУ

"Було оголошено підозри, але, на жаль, на сьогодні справа не в НАБУ, тому прогнозувати, як розвиватимуться події, мені важко. Наскільки я знаю, справа буде передана до Центрального апарату СБУ, бо було моє письмове звернення до Генерального прокурора з приводу того, щоб не передавати у ДБР у зв’язку з тим, що у плівках фігурують працівники ДБР", - сказав Ситник.

З його слів, матеріали, розповсюджені раніше НАБУ щодо суддів ОАСК, – це "невелика частина того, що було там написано".

Як повідомляв УНН, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Пізніше представники НАБУ та Генпрокуратури пояснили слідчі дії підозрою низці суддів ОАСК у систематичному втручанні у роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду України. Керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що такі дії становлять загрозу національній безпеці держави.

Пізніше голові ОАСК Вовку була вручена письмова підозра і був проведений його допит.

20 серпня Вовк заявив, що з 1 серпня склав повноваження голови ОАСК за власним бажанням.

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