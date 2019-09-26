Ситник: справа щодо суддів Окружного адмінсуду буде направлена до СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Кримінальне провадження стосовно суддів Окружного адмінсуду Києва буде направлено до Служби безпеки України на дорозслідування найближчим часом. Про це повідомив у коментарі журналістам у четвер під час конференції директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"Було оголошено підозри, але, на жаль, на сьогодні справа не в НАБУ, тому прогнозувати, як розвиватимуться події, мені важко. Наскільки я знаю, справа буде передана до Центрального апарату СБУ, бо було моє письмове звернення до Генерального прокурора з приводу того, щоб не передавати у ДБР у зв’язку з тим, що у плівках фігурують працівники ДБР", - сказав Ситник.
З його слів, матеріали, розповсюджені раніше НАБУ щодо суддів ОАСК, – це "невелика частина того, що було там написано".
Як повідомляв УНН, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Пізніше представники НАБУ та Генпрокуратури пояснили слідчі дії підозрою низці суддів ОАСК у систематичному втручанні у роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду України. Керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що такі дії становлять загрозу національній безпеці держави.
Пізніше голові ОАСК Вовку була вручена письмова підозра і був проведений його допит.
20 серпня Вовк заявив, що з 1 серпня склав повноваження голови ОАСК за власним бажанням.