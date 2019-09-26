Сытник: дело против судей Окружного админсуда будет направлено в СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Уголовное производство в отношении судей Окружного админсуда Киева будет направлено в Службу безопасности Украины на дорасследования в ближайшее время. Об этом сообщил в комментарии журналистам в четверг во время конференции директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Были объявлены подозрения, но, к сожалению, на сегодня дело не в НАБУ, поэтому прогнозировать, как будут развиваться события, мне тяжело. Насколько я знаю, дело будет передано в Центральный аппарат СБУ, потому что было мое письменное обращение к Генеральному прокурору по поводу того, чтобы не передавать в ГБР в связи с тем, что в пленках фигурируют работники ГБР", - сказал Сытник.
По его словам, материалы, распространенные ранее НАБУ в отношении судей ОАСК, - это "небольшая часть того, что было там написано".
Как сообщал УНН, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрением ряду судей ОАСК в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины. Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.
Позже главе ОАСК Вовку было вручено письменное подозрение и был проведен его допрос.
20 августа Вовк заявил, что с 1 августа сложил полномочия председателя ОАСК по собственному желанию.