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Сытник: дело против судей Окружного админсуда будет направлено в СБУ

Киев • УНН

 • 9969 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Уголовное производство в отношении судей Окружного админсуда Киева будет направлено в Службу безопасности Украины на дорасследования в ближайшее время. Об этом сообщил в комментарии журналистам в четверг во время конференции директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

Сытник: дело против судей Окружного админсуда будет направлено в СБУ

"Были объявлены подозрения, но, к сожалению, на сегодня дело не в НАБУ, поэтому прогнозировать, как будут развиваться события, мне тяжело. Насколько я знаю, дело будет передано в Центральный аппарат СБУ, потому что было мое письменное обращение к Генеральному прокурору по поводу того, чтобы не передавать в ГБР в связи с тем, что в пленках фигурируют работники ГБР", - сказал Сытник.

По его словам, материалы, распространенные ранее НАБУ в отношении судей ОАСК, - это "небольшая часть того, что было там написано".

Как сообщал УНН, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрением ряду судей ОАСК в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины. Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.

Позже главе ОАСК Вовку было вручено письменное подозрение и был проведен его допрос.

20 августа Вовк заявил, что с 1 августа сложил полномочия председателя ОАСК по собственному желанию.

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