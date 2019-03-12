Ситник розповів, скільки детективів розслідують корупційні схеми в "оборонці"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України провело велику роботу стосовно розслідувань щодо ймовірних розкрадань і корупції в оборонно-промисловому секторі України. Такою роботою в НАБУ займався невеликий відділ з 14 детективів. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник у коментарі щодо інформації, викладеної у розслідуванні Bihus.info, передає кореспондент УНН.
“Абсолютно не погоджуюсь із тим, що ця справа (щодо закупок Харківського державного бронетанкового заводу —ред.) не розслідувалась. Там дійсно зроблена велика робота — оглянуті і танки, на які ставили ці приціли, і зараз ми намагаємось вийти на фінальний результат по цій справі”, — сказав Ситник.
З його слів, впродовж 2017-2019 років у справі, що стосується Харківського бронетанкового заводу, постійно проводили розслідування, проводились десятки тимчасових доступів, десятки процесуальних слідчих дій.
Він заявив, що танки, на які встановлювали приціли, детективи Бюро оглядали вже в зоні АТО.
“Зроблена певна робота, яка зараз дозволяє нам рухатись до остаточного рішення у цій справі. НАБУ — це єдиний орган, який притягував саме за розкрадання державних коштів у сфері „Укроборонпрому“ і взагалі у сфері оборони, і НАБУ — це єдиний орган, який притягував саме високопосадовців у цій сфері”, — наголосив директор НАБУ.
Він зазначив також, що після періоду, що фігурує у матеріалах журналістів, НАБУ була проведена низка розслідувань, в тому числі щодо розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, після якого було затримано заступника міністра оборони, справи щодо керівництва Львівського бронетанкового заводу, щодо керівника управління бронетанкових військ Міністерства оборони. Ситник також заявив, що днями було затримано діючого і колишнього керівника “Укрспецтехноекспорт”.
“Я говорив багато разів, що у нас йде спеціалізація між детективами в частині розслідувань, відділ детективів у складі 14 осіб — невеличкий відділ, провів розслідування, на які не спромоглась правоохоронна система перед цим. Для нас питання честі дати відповіді на ці певні маніпуляції, і просто, можливо, помилкові висновки”, — заявив очільника Бюро.
Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України ініціювало питання витребування проваджень Генеральної прокуратури України у справах щодо ймовірного розкрадання і корупції в “Укроборонпромі”.